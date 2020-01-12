Son dakika… Krallığı sarsan ayrılık sonrasında ilk kez konuştu

Kraliyet ailesini ve uluslararası kamuoyunu şaşkına çeviren ayrılık kararı sonrasında kraliyet ailesinden ilk açıklama geldi… Prens Harry olarak bilinen Sussex Dükü ve oyuncu olan eşi Meghan Markle’ın kraliyet ailesinden ayrılarak Kanada’ya yerleşme kararı ile ilgili olarak ağabeyi William, İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Sunday Times’a konuştu.

Cambridge Dükü, Prens Harry ve Meghan Markle’ın monarşiden ayrılma kararı konusunda üzüntüsünü dile getirirken, “Bütün hayatım boyunca kardeşime kol kanat gerdim ama bunu daha fazla yapamayacağım… Bu konuda üzgünüm” dedi.

BABASI ÖFKEDEN KUDURMUŞTU

William, “Bütün yapabileceğimiz ve bütün yapabileceğim onlara destek olmaya çalışmak ve gelecekte aynı görüşte olacağımızı umut etmek. Herkesin takımda olmasını istiyorum” dedi. Kamuoyunu şaşkına çeviren karar sonrasında Prens Harry’nin babası Prens Charles, oğlunun kendisine bu konuda önceden bir bilgi vermemesi nedeniyle “öfkeden kudurduğu” yazılmıştı. Uluslararası kamuoyu, William’ın bu açıklamalarını bir “U dönüşü” olarak yorumladı.

Prens Harry, yarın ağabeyi, babası ve büyükannesi Kraliçe Elizabeth ile Norfolk’taki Sandringham Estate’te bir araya gelerek orta yol bulmaya çalışacak. Bu toplantıya Markle, Kanada’nın Vancouver kentindne bağlanacak.