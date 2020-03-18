Son dakika… Kremlin’den flaş corona açıklaması: Putin gün boyunca korunuyor

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü haftalar içinde global çapta bir krize dönüşürken, siyasi figürlerden spor dünyasına kadar birçok ismi de etkiledi.

İspanya Başbakanı Sanchez ile Kanada Başbakanı Trudeau’nun eşlerinde corona virüsü çıkması üzerine iki lider de karantina altına alınmıştı. Gelen bu haberler üzerine uluslararası siyasetteki isimlerin durumu da merak konusu oluyor.

‘EN NET KANIT TAKVİMİ’

O isimlerden Rusya lideri Vladimir Putin’le ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Kremlin Sözcüsü Peskov, corona virüsüne karşı alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi.

Peskov, “Başkan’ı korumak için alınan önlemler aralıksız olarak gün boyunca sürdürülüyor. Etkinliklerde ve Kremlin’de görevli olan tüm çalışanlara zorunlu testler uygulanıyor” dedi.

Putin’in sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren Peskov, “Başkan’ın çalışma takvimi halka açık ve bu sağlığıyla ilgili en net kanıt” ifadelerini kullandı.

ÖLÜMLÜ VAKA BİLDİRİLMEDİ

Peskov daha önce yaptığı açıklamada, Putin’e corona virüsü testi yapılıp yapılmadığıyla ilgili soruları yanıtsız bırakmıştı.

Rusya’da 147 vaka görülürken, ölümlü vaka kayıtlara geçmedi.

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