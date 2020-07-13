Son dakika… Kritik görüşmeye saatler kaldı: Ana gündem Türkiye

Fransa’nın çağrısı üzerine 27 ülke dışişleri bakanlarını bir araya getirecek olan toplantıda, Türkiye ile AB’yi karşı karşıya getiren Doğu Akdeniz bunalımının yanı sıra Suriye ve Libya’da bazı üye ülkelerle Ankara arasında yaşanan gerginlikler de masaya yatırılacak.

Ayasofya’nın ibadete açılmasının AB’de yarattığı rahatsızlığa karşın, AB dışişleri bakanlarının Türkiye’ye ek yaptırım konusunda bir karar almaları beklenmiyor. Bu süreçte, dönem başkanı Almanya’nın Türkiye ile ilişkileri germek istememesi en önemli etken olarak görülüyor.

KARAR 9 TEMMUZ’DA ALINDI

Avrupa Parlamentosu’nda 9 Temmuz günü gerçekleştirilen “Akdeniz’de istikrar ve güven ile Türkiye’nin olumsuz rolü” başlıklı oturumdan sonra, AB dışişleri bakanları bugün video konferans yoluyla Dış İlişkiler Konseyi toplantısında bir araya gelecekler ve Türkiye ile ilişkileri ele alacaklar.

AB’nin önde gelen üyesi Fransa’nın çağrısıyla gerçekleşecek toplantıda, geçen hafta Ankara’da temaslarda bulunan AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de yer alacak.

NATO’DAN DESTEK BULAMAYINCA…

Fransa, 10 Haziran’da Libya açıklarında Türk ve Fransız savaş gemileri arasında yaşanan gerilimi önce NATO’ya taşımış, orada iddialarının desteklenmemesi üzerine Türkiye ile ilişkileri bu kez AB platformuna taşıma kararı almıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian, 24 Haziran’da yaptığı bir açıklamada, AB’nin çok süratli bir şekilde Türkiye ile ilişkilerin geleceğini kapsamlı ve tabulardan arınmış bir şekilde masaya yatırması gerektiğini söylemiş, 1 Temmuz’da yaptığı başka bir açıklamada da Doğu Akdeniz’de hidrokarbon faaliyetlerini sürdüren Türkiye’ye karşı Temmuz 2019’da alınan kararlara ilave yaptırımların alınabileceğini kaydetmişti.

Yunanistan da AB’den bir dizi güçlü önlem almak için hazırlık yapmasını istemişti. Yunanistan ve Fransa dışişleri bakanları da bugün Paris’te bir araya gelerek konsey toplantısı koordinasyon gerçekleştirecekler.

Diplomatik kaynaklar, bugünkü toplantıdan Fransa’nın talep ettiği şekilde yeni bir yaptırım kararının çıkmasının çok zayıf bir olasılık olduğunu ancak AB içerisinde Türkiye ile ilişkilerin geleceğine ilişkin bir tartışmanın başlatılması sonucunu vermesi açısından kayda değer olacağını belirtiyorlar. (BBC TÜRKÇE)