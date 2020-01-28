Son dakika… Küba’da 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

AFAD, 7.4 büyüklüğünde meydana geldiğini belirttiği depremle ilgili yaptığı açıklamada gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti.

EMSC verilerine göre, deprem 10 kilometre derinlikte oldu.

1 METRE YÜKSEKLİĞİNDE TSUNAMİ UYARISI

Amerikan Jeoloji Araştırma Merkezi (USGS) depremin büyüklüğünün 7.7 olduğunu duyurdu.

Öte yandan Jamaika, Küba, Belize, Honduras ve Cayman adaları için 1 metre yüksekliğinde tsunami uyarısında bulunuldu.

“30-40 SANİYE SÜRDÜ”

Sputnik’te yer alan habere göre, Jamaika’nın başkenti Kingston’da, insanlar, depremin yaklaşık 30-40 saniye sürdüğünü söyledi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada “Küba açıklarında meydana gelen depremin ardından Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşme sonrasında herhangi bir yardım talebi olmadığı bilgisi alınmıştır” denildi.

İLGİLİ HABER Sismik izolatörler sayesinde 6,8’lik depremde en güvenli binaydı!