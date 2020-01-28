Son dakika… Küba’da 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

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Alaturka Online
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AFAD, 7.4 büyüklüğünde meydana geldiğini belirttiği depremle ilgili yaptığı açıklamada gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti.

EMSC verilerine göre, deprem 10 kilometre derinlikte oldu.

1 METRE YÜKSEKLİĞİNDE TSUNAMİ UYARISI

Amerikan Jeoloji Araştırma Merkezi (USGS) depremin büyüklüğünün 7.7 olduğunu duyurdu.

Öte yandan Jamaika, Küba, Belize, Honduras ve Cayman adaları için 1 metre yüksekliğinde tsunami uyarısında bulunuldu.

“30-40 SANİYE SÜRDÜ”

Sputnik’te yer alan habere göre, Jamaika’nın başkenti Kingston’da, insanlar, depremin yaklaşık 30-40 saniye sürdüğünü söyledi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada “Küba açıklarında meydana gelen depremin ardından Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşme sonrasında herhangi bir yardım talebi olmadığı bilgisi alınmıştır” denildi.

Kaynak: Amerika Jeoloji Araştırma Merkezi (USGS)

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