Son dakika… Lavrov’dan flaş Türkiye açıklaması

Rus haber ajansı TASS, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un açıklamalarına yer verdi. Şiddetin son haftalarda tırmandığı Suriye’nin İdlib bölgesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Lavrov’un sözleri “son dakika” ibaresiyle aktarıldı.

Lavrov, Şubat ayında 15 askerin şehit düştüğü İdlib’le ilgili olarak, “İdlib konusunda Rusya ve Türkiye yeni istişarelere hazırlanıyor” dedi.

Lavrov, “Bölgenin çatışmasızlık bölgesi olduğunu ve teröristlerin orada faaliyet göstermediklerini sağlayan anlaşmaya bizi ulaştıracağını umduğum yeni bir dizi görüşmelerin hazırlığına şu anda başladık” ifadesini kullandı.