Son dakika… Libya, Türkiye ile yapılan mutabakata onay verdi!

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtıralarına onay verdi.
UMH ile Türkiye arasında 29 Kasım tarihinde “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştı.
İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen toplantıda UMH Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelmişti.
Söz konusu anlaşma çerçevesinde Libya ile Türkiye arasında “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”na da imza atılmıştı.