Son dakika… Libya’da ateşkes görüşmeleri askıya alındı!

Yazan:
Alaturka Online
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Reuters’in haberine göre, Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti, Hafter güçlerinin Trablus Limanı’na yaptığı saldırı sonrası Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde Cenevre’de yapılması planlanan ateşkes görüşmelerini askıya aldıklarını açıkladı.

Açıklamanın devamında, Trablus Limanı’na düzenlenen saldırıya uygun zamanda karşılık verileceği belirtildi.

Libya Sağlık Bakanlığı, Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’nun Trablus Limanı’na düzenlediği füze saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

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