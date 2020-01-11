Son dakika… Libya’da yeni gelişme! Hafter ateşkesi kabul etti

Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Türkiye ve Rusya’nın arabuluculuğunda ateşkesi kabul ettiklerini açıkladı.
Libya’da ateşkes bu geceden itibaren fiilen uygulanmaya başlandı. Türkiye ve Rusya, Libya’daki krize çözüm arayışı kapsamında taraflara 12 Ocak’tan itibaren ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.
Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Merkel, Libya’daki ateşkes görüşmelerinin Berlin’de gerçekleştirilmesini teklif etmişti. (İHA)