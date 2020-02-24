Son dakika… Libya’dan zehir zemberek açıklama: Savaş suçlusu

Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es Serrac açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nde bir konuşma yapan Serrac, sivillerin ve okulların bombalandığına dikkat çekti.

Serrac, “Çatışmalar ve saldırılar dolayısıyla çocuklar eğitim görme haklarından oldu ve okullar kapatıldı. Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve bunlara silah sağlayanlar sorumlu tutulmalıdır” dedi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Başbakanı, barış ve istikrar yolunu tercih edeceklerini açıklarken, ülkenin doğusunu kontrol altına alan General Halife Hafter hakkında ise “Savaş suçlusu” dedi.