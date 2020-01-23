Son dakika Lukas Podolski Antalyaspor’da

Yazan:
Alaturka Online
-

Süper Lig’in 18. haftasını küme düşme hattında tamamlayan Antalyaspor, Sinan Gümüş’ten sonra hücuma bir katkı daha yaptı. Akdeniz temsilcisi, Galatasaray’ın eski yıldızı Lukas Podolski’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra 1 Temmuz 2017’de Japonya’nın Vissel Kobe takımına imza atan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Japon ekibinden de sezonun bitmesinin ardından ayrılmıştı.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?