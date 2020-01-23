Son dakika Lukas Podolski Antalyaspor’da

Süper Lig’in 18. haftasını küme düşme hattında tamamlayan Antalyaspor, Sinan Gümüş’ten sonra hücuma bir katkı daha yaptı. Akdeniz temsilcisi, Galatasaray’ın eski yıldızı Lukas Podolski’yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra 1 Temmuz 2017’de Japonya’nın Vissel Kobe takımına imza atan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Japon ekibinden de sezonun bitmesinin ardından ayrılmıştı.
Lukas Podolski resmen Antalyaspor’dapic.twitter.com/w9BzPcf3oP
— SKOR (@SozcuSkor) January 23, 2020