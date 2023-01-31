Son dakika… Mahkeme valiliği haksız buldu

Zafer Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nın 01 Eylül 2022 tarihinde tanıtıcı stant açma ve stant üzerinde “Zafer Partisi Gelecek, Bütün Sığınmacılar Gidecek” yazan broşürlerin dağıtımı ve bütün sığınmacıların evlerine dönmeleri için başlatılan imza kampanyası Afyonkarahisar Valilliği tarafından “kamu güvenliğini tehlikeye düşüreceği” gerekçesiyle engellenmişti.

MAHKEME ZAFER PARTİSİ’NİN LEHİNE KARAR VERDİ”

Zafer Partisi Afyonkarahisar İl Teşkilatı, Valiliğin kararını yargıya taşımıştı. “Zafer Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin Valiliği haksız bulduğu ve Zafer Partisi lehine karar verdiği belirtildi.

“8O İLDE YAPILDI”

Zafer Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkenin en önemli sorunlarından biri olan, ülke ekonomisine büyük yük olan ve artık bütün vatandaşlarımızın talep ettiği 13 milyon sığınmacının evlerine huzurla dönmeleri hususundaki broşür ve imza kampanyası 80 ilde yapılırken bu talebin Afyonkarahisar valiliği hukuk işleri şube müdürlüğünce “kamu güveliğini tehlikeye düşüreceği veya kamu düzenini bozacağı veyahut düzenlenecek etkinlik kapsamında suç işleneceğine dair endişe olduğu ve uluslararası sözleşmelere uygun olmadığı” gerekçesiyle reddedilmesi üzerine valilik makamına karşı açmış olduğumuz davada Afyonkarahisar idari mahkemesince lehimize karar verilmiştir.

“SOMUT BELGE SUNULAMADI”

Karar metninde hiç bir somut belge ve sözleşme metni sunamayan Afyonkarahisar valiliğine karşı mahkeme: “Davacı siyasi parti il başkanlığı tarafından düzenlenecek imza kampanyası ve el broşürü dağıtımı talebinin kamu güveliğini tehlikeye düşüreceği veya kamu düzenini bozacağı veyahut düzenlenecek etkinlik kapsamında suç işleneceğine dair açık ve yakın bir tehlikenin mevcut olduğunu ortaya koyan ve dava konusu talebin reddine gerekçe teşkil edecek hukuken kabul edilebilir nitelikte somut herhangi bir bilgi veya belgenin uyuşmazlık kapsamında dosyaya sunulmadığı görüldüğünden, davacı siyasi parti il başkanlığının talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” denilmiştir.

“HALKIMIZIN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ”

Maalesef ülkemizde mevcut iktidarın ‘Ya tarafsın ya bertaraf’ söylemi ile ben yaptım oldu, hukuk/yasa/emniyet bizde, dilediğimiz yasaklamayı yaparız düşüncesi yüce Türk adaleti ile karşılığını bulmuştur. Afyonkarahisar Valiliği’nin bir siyasi partinin hukuki zeminde kendini tanıtma ve propaganda hakkını yasaklama kararını, bütün vatandaşların artık talep ettiği bir konuyu örtmeye ve susturmaya çalışmasını halkımızın takdirine bırakıyoruz.”