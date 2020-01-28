Son dakika… Mahmud Abbas’tan Trump’a ‘Kudüs’ tepkisi!

Yazan:
Alaturka Online
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planının ardından Ramallah kentinde basın toplantısı düzenledi. Abbas, Trump’ın İsrail-Filistin meselesine ilişkin sözde barış planı olarak sunduğu “Yüzyılın Anlaşması”na karşı güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını ifade etti.

Abbas, “Stratejimiz, işgali sona erdirme mücadelemize dayanıyor ve halkımız bu planı tarihin çöplüğüne atacak. Yüzyılın Anlaşmasını başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan’ın bu planını kabul etmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Abbas, “Kudüs ve tüm haklarımız satılık değildir” dedi. (İHA)

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