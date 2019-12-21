Son dakika… Maltepe’de otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: Yaralılar var

Olay, Zümrütevler Mahallesi, Karaca Caddesi’nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Bir otomobille gelen kişiler, cadde üzerinde ilerleyen 34 FZ 8154 plakalı otomobili kurşun yağmuruna tuttu.

Saldırganlar geldikleri otomobille kaçarak izlerini kaybettirdi. Kurşun yağmuruna tutulan otomobilin içerisindeki Orhan Kılıç ve Okan Aktürk ağır yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından Orhan Kılıç’ı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne, Okan Aktürk’ü de Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Yaralıların yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırıya uğrayanların yakınları olay yerine akın etti. Polis alarma geçerken olay yerine özel harekat ekipleri de sevk edildi. Özel harekatçıların da aralarında bulunduğu ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

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Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilin içerisinde ve çevresinde uzun süre delil araştırması yaptı.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETMİŞLER

Ekiplerin incelemesi sonucu, kişilerin ateş ettikleri silahın av tüfeği olduğu belirlendi.

SALDIRGANLAR, ESKİ ARKADAŞLARI İDDİASI!

Olayı gerçekleştiren kişilerin, yaralıların husumetli oldukları eski arkadaşları oldukları değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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