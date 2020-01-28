Son dakika… Manisa Akhisar’da 4.7 büyüklüğünde deprem!

AFAD tarafından yapılan ilk açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

İzmir’de de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmadı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* 28.01.2020 tarihinde saat 23:10 da merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

* An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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