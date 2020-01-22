Son dakika… Manisa depremi İzmir’de hissedildi! Tunç Soyer’den ilk açıklama

Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 22.22’de 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son dakika habere göre, Manisa’daki deprem İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şu ifadeleri kullandı:

* Akhisar-Musalar merkezli 5.4 şiddetinde yaşadığımız depremden dolayı tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

* Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 22.22’de 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Her ihtimale karşı ekiplerimiz teyakkuza geçmiştir.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

İLGİLİ HABER Manisa’da korkutan deprem! İstanbul ve İzmir’de de hissedildi! İLGİLİ HABER Manisa’da korkutan deprem! Akhisar Belediye Başkanı’ndan ilk açıklama İLGİLİ HABER Manisa Valisi’nden deprem açıklaması: 5-6 evde göçük oldu İLGİLİ HABER Manisa depreminin ardından uzman isim uyardı: Depremler biraz uzun sürebilir İLGİLİ HABER En son nerede deprem meydana geldi? AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…