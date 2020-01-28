Son dakika… Manisa Kırkağaç’ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Son depremler

Depremin ardından gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

OLUMSUZ İHBAR YOK

AFAD tarafından yapılan açıklamada deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı ifade edildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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