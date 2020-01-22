Son dakika… Manisa Valisi’nden deprem açıklaması: 5-6 evde göçük oldu

Vali Deniz depremin hemen ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi;

* Manisa, Akhisar’daki depremde şu ana kadar can kaybı ve yaralı yok. 5-6 evin göçtüğüne dair ihbar aldık. Detaylı bilgiyi daha sonra paylaşacağız.

* Çöken evler Akhisar’daki metruk evler.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul’dan da hissedilen depremin ardından İstanbul Valiliği şu ifadeleri kullandı;

* AFAD Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 22.22’de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

* Deprem İstanbul’da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

* İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun.

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