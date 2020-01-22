Son dakika… Manisa Valisi’nden deprem açıklaması: 5-6 evde göçük oldu

Vali Deniz depremin hemen ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi;
* Manisa, Akhisar’daki depremde şu ana kadar can kaybı ve yaralı yok. 5-6 evin göçtüğüne dair ihbar aldık. Detaylı bilgiyi daha sonra paylaşacağız.
* Çöken evler Akhisar’daki metruk evler.
İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA
İstanbul’dan da hissedilen depremin ardından İstanbul Valiliği şu ifadeleri kullandı;
* AFAD Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 22.22’de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
* Deprem İstanbul’da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.
* İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun.