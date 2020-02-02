Son dakika: Manisa’da 4.4 şiddetinde deprem (Son depremler)

Kandilli Rasathanesi Manisa Kırkağaç’ta meydan gelen depremin büyüklüğünün 4.5 olduğunu duyururken AFAD büyüklüğü 4.4 olarak açıkladı. Deprem İzmir, Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi.

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AFAD SON DEPREMLER

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.