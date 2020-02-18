Son dakika… Manisa’da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

AFAD’ın verilerine göre Manisa’nın Kırkağaç ilçesi yakınlarında saat 19:09’da yerin 6,89 km altında, 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’ne göre ise Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

AFAD tarafından yapılan açıklamada deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca gelişmelerin takip edildiği ifade edildi.

VALİLİKTEN DEPREM AÇIKLAMASI

Manisa Valiliği’nin açıklamasında “Saat 19.09 da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

BELEDİYE BAŞKANI: HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Twitter hesabından “Merkez üssü Kırkağaç-Karakurt olan 4.9 şiddetinde bir deprem yaşadık. Cenab-ı Allah afatından korusun. Hepimize geçmiş olsun” açıklaması yaptı.

BİR DEPREM DAHA

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Kırkağaç’ta saat 19.27’de yerin 7.2 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

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