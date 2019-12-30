Son dakika… Mansur Yavaş’tan Sinan Aygün açıklaması: Siyasi bir kriz değil, parti içi mesele de değil

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk TV’de iş insanı Sinan Aygün’ün iddialarına ilişkin soruları yanıtlıyor.

Yavaş, “Kriz, siyasi bir kriz değil, parti içi mesele de değil. Burada açıkçası benim tarzıma uygun değil ama kolay kazanmaya alışmış bir an evvel zengin olmayı ya da parasını servetini artırmak isteyen bir kişi ile kanunları uygulamak isteyen bir kişi arasında tartışma.” dedi.

Kendisine kumpas kurulmaya çalışıldığını söyleyen Yavaş, “Arkasında kimlerin olduğunu biliyorum.” şeklinde konuştu.

“BİZ ARTIK BU İFTİRALARA ALIŞTIK”

Yavaş, Aygün’ün iddialarına dair şunları söyledi:

* Dedim ki bunlar yarın iskana gelecek. Henüz taahhüdünü yerine getirmemiş, yapı ruhsatını almamışlar var. Bunun parasının tayini kendi başıma yapamam. 4 tane grup başkanvekili yan yana gelsin.

* İmarda verilen rantla onun karşılığında ne alacağını onlar karar versin. Bunun üzerine ‘Abi sen okulu yapmamışsın’ diyor, konu bu raddeye geliyor. Dilekçe veriyor, ‘benden sadece para istediler’ diyor.

* Düzgün bir insan o paranın ne için istendiğini oraya yazar. Sağdan soldan haber gönderdi. ‘Savcılığa vereceğim, benim işimi görmezlerse’ dedi. Ben de ‘elinden geleni ardına koyma, bu belediyede artık hukuk işliyor’ diye mesaj attım, cevap yazmadı.

* Bir hakim grup başkanvekiline söylüyor, ‘Mansur’a söyle istinafa gitmezse ceza alır’. Ben bu kararı almasaydım, MHP şikayet edecekti, yine müfettiş gelecekti.

* Onlar diyor ki ‘Bizi Sinan Aygün çağırdı’ diyor. Çağıran kendisi. Demek ki tuzak kurmaya çağırmış.

* Ben hukukçuyum. Birisi gelse Sibel Aygün’ün oraya. Rüşvet ister gibi para istese. Ne yaparsınız? Kovarsınız değil mi? Çıkıp aynı arabayla mı gidersiniz?

* Söylüyor, kendi ifadesi. ‘Aynı arabayla belediyeye gittik’ diyor. Dolayısıyla biz artık bu iftiralara alıştık.

* Burada bir kumpas kurmaya çalıştılar. Arkasında kimlerin olduğunu biliyorum.

* Bunları nasıl tespit edeceğiz biliyor musunuz? Ben şimdi hakaret davası da açtım. Bu olayların olduğu 3-4 gün içerisinde kimlerle telefonla konuştuğunun mutlaka ortaya çıkarılmasını isteyeceğim. Kimlerle sinyal yan yana gelmiş, kimlerle görüşmüş? Siyasilerden kimlerle görüşmüş?

NE OLMUŞTU?

İş insanı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP’li üç belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki TOGO Kuleleri inşaatının 16 Aralık’ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda bazı iddialar ortaya atmıştı.