SON DAKİKA Maria Shapova’dan flaş karar!

Kadın tenisinin en önemli isimlerinden, 5 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Maria Sharapova, tenisi bıraktı. 32 yaşındaki Sharapova, profesyonel tenis kariyerine nokta koyduğunu, Vanity Fair adlı ABD dergisine yaptığı “Tüm hayatımı tenise verdim. Tenis de bana hayat verdi. Artık veda ediyorum. Tenisi her gün özleyeceğim” açıklamayla duyurdu.

Son dönemde doping skandalı ile gündeme gelen ve omuz sakatlığı ile boğuşan Maria Sharapova, dünya sıralamasında 373. sıraya kadar gerilemişti. Maria Sharapova 2004 ve 2006’da Wimbledon, 2008’de Avustralya Açık, 2012 ve 2014’te Fransa Açık’ta şampiyonluğa ulaşmıştı. Ünlü sporcu, 3 Temmuz 2004’te Serena Williams’ı 6-1 ve 6-4’lük setlerle 2-0 yenerek Wimbledon’ı kazanan en genç ikinci tenisçi olmuştu.

Son olarak Avustralya Açık’ta özel davetle mücadele eden dünya eski 1 numarası Maria Sharapova, Donna Vekic’e 6-3 ve 6-4’lük setlerle yenilerek ilk turda elenmişti.

Rus yıldız, kariyeri boyunca 816 maça çıkarken, bu maçların 645’ini kazandı, 171’inde ise korttan boynu bükük ayrıldı. Tek kadınlarda toplamda 36 kez kupaya uzanan Sharapova, kadın tenisinin tarihine imza atmayı başaran isimlerden biri olmayı başardı.

DOPİNG İTİRAFI

Maria Sharapova, 2016 yılında yaptığı açıklamayla Avustralya Açık’ta doping testini geçemediğini söylemişti. Sharapova doping testinin pozitif çıkmasının nedeni olarak 2006 yılından beri kullandığı Meldonium adlı yasak madde olduğunu itiraf etmişti.

Sharapova kullandığı yasaklı madde için:

“Testi geçemedim ve bütün sorumluluğu üstleniyorum. Son 10 yıldır yasal bir şekilde bu ilacı alıyordum. Dünya Dopingle Mücadele Kurumu’nun yasaklı madde listesinde değildi. Yasaklı maddeler arasına girdiğini bilmiyordum. Yasaklı maddeler listesinde yapılan değişikliklerle ilgili bir e-posta aldım. Burada yasaklı maddeleri görebiliyorsunuz. Ben de o linke tıklamadım” demişti.

Sharapova, yasaklı madde kullanmaktan dolayı iki yıl kortlardan men cezası almıştı. Sonrasında ceza Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi tarafından bu ceza 15 aya düşürülmüştü.

Rus tenisçinin bu itiraflarından sonra kendisinin en büyük sponsoru olan Nike, sponsorluktan çekildiğini duyurmuştu.

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