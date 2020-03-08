Son dakika… Marmara’da korkutan deprem (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Marmara Denizi’nin Yalova açıklarında saat 07.21’de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünü Yalova’nın 3.98 kilometre açığı, derinliğini ise 11.09 kilometre olarak duyurdu.

Deprem, Yalova merkezi ve ilçeleri ile İstanbul, Bursa ve Kocaeli’nde hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER