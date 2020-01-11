Son dakika… Marmara’da peş peşe depremler! Son depremler…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü’ne göre; ilki saat 06.26’da, sonuncusu ise 07.42’de gerçekleşen depremlerin en büyüğü Richer Ölçeği’ne göre 3.1 olarak tespit edildi.

Toplam 18 deprem, Marmara Denizi’nde Tekirdağ’a bağlı Güzelköy açıklarında arka arkaya yaşandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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