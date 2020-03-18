Son dakika: Maskelere reçete zorunluluğu

Türk Eczacıları Birliği’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu dün valiliklere gönderdiği yazıda EN149 standardındaki (N95, FFP2 ve FFP3) maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilmesi kararı alındı.

Reçeteler gerekmesi durumunda ilgili otoriteler tarafından yapılan denetimlerle ibraz edilecek.



Böylece vatandaşlara fahiş fiyattan maske satanlara da büyük bir darbe inmiş oldu.

N95 TİPİ MASKE NEDİR?

Sağlık çalışanlarının kullandığı ve N95 maddesi içeren üç katmanlı solunum izolasyonlu maskelere N95 deniyor.

FFP2 TİPİ MASKE NEDİR?

FFP2 koruma sınıfı solunum maskeleri, havada tehlikeli ve mutajenik parçacıkların bulunabileceği çalışma ortamları için oluşturuldu. Bu sınıftaki solunum maskeleri parçacıkların 0,6 μm’ye kadar en az %94’ünü tutmalıdır ve OEL ihlalinin maksimum on katı yoğunluğa çıktığı ortamlarda kullanılabilir. Aynı durum TRK değeri (teknik referans yoğunluğu) için de geçerlidir. FFP2 koruma sınıfı solunum maskeleri çoğunlukla demir ve maden endüstrilerinde kullanılır. Bu endüstrilerde çalışanlar sıklıkla aerosol, is ve dumana maruz kalır. Bu da, uzun süreçte akciğer kanseri gibi solunum sistemi hastalıklarına neden olabilir. Bunlara ek olarak çok büyük ikincil hastalık ve akciğer tüberkülozu riski taşırlar. karbon katmanlı uvex filtre sistemimiz, gereken solunum korumasını sağlamanın yanı sıra kullanıcıları hoş olmayan kokulardan da korur.

FFP3 TİPİ MASKE NEDİR?

FFP3 koruma sınıfı solunum maskeleri hava kirliliğini soluma alanında maksimum koruma sunar. Toplam sızıntı maksimum %5 olabilir ve bu maskeler 0,6 μm’ye kadar tüm parçacıkların %99’u filtrelemelidir. Bu maske aynı zamanda zehirli, onkojen ve radyoaktif parçacıkları da filtreler. FFP3 koruma sınıfı maskeler endüstriye özel OEL değerlerini otuz kat ihlal eden çalışma ortamlarında kullanılır. Çoğunlukla kimya endüstrisinde kullanılırlar.

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