Son dakika… MEB açıkladı, AÖL sınavları ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) daha önce yayınlandığı takvime göre 21-22 Mart tarihlerinde yapılacağını duyurduğu AÖL sınavlarının ertelendiğini açıkladı.

YURTDIŞI AÖL SINAVLARI DA ERTELENDİ

MEB tarafından daha önce yapılan duyuru ile yurtdışında gerçekleştirilecek sınavlar da ertelenmişti. Yapılan duyuruya göre; 21-22 Mart 2020 tarihlerinde Azerbaycan’ın Bakü, Katar’ın Doha, Kuveyt’in Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa ile Suudi Arabistan’ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu 2. Dönem Sınavları ertelendi.