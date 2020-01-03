Son dakika: Memur ve emekli maaş zammı belli oldu! İşte kalem kalem emekli ve memur maaşına gelen zamlar…

Emekli ve memurların merakla beklenen zamları belli oldu. TÜFE’nin açıklanmasıyla milyonlarca memur ve memur emeklisi ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam açıklandı. Memur ve emekliler maaşlarına yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek yüzde 1.5 enflasyon farklı alacak. İşte zamlı emekli ve memur maaşları…

TÜİK 2019 yılı Aralık ayı TÜFE verisini açıkladı. TÜİK’e göre TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74, yılın ikinci 6 ayında yüzde 6.5 ve yıllık olarak da yüzde 11.84 oranında arttı. Aylığı bin liranın altında olan emeklilere yine zam yok.

TÜFE’nin açıklanmasıyla milyonlarca memur ve memur emeklisi ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yapılacak zamlar da netleşti.

Açıklanan TÜFE’ye göre, Temmuz ayında yüzde 5 zam yapılan memur ve memur emeklileri Ocak ayında 1.5 puan enflasyon farkı almaya hak kazandı. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ve yüzde 1.5 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5.5 zam alacak.

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise ikinci 6 ayda oluşan TÜFE oranı kadar, yani yüzde 6.5 oranında zam yapılacak. Bu emeklilere ayrıca enflasyon farkı verilmiyor.

İşte yeni maaş zamları:

EN DÜŞÜK MEMURA: 188 TL ZAM



Halen 3 bin 417 lira olan en düşük memurun maaşı yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 1.5 puanlık enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 5.5 zamlanarak 3 bin 605 TL oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİNE: 134 TL ZAM



Memur emeklilerinin aylıklarına da tıpkı memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1.5 enflasyon farkı alacak. Yüzde 5.5 zamla en düşük memur emeklisinin aylığı 2 bin 435 liradan 2 bin 569 TL oldu.

EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİSİNE: 77 TL ZAM



En düşük işçi emeklisinin aylığı yüzde 6.5 oranındaki zamla bin 186 liradan bin 263 TL oldu.

EN DÜŞÜK ESNAF EMEKLİSİNE: 94 TL



En düşük esnaf emeklisinin aylığı yüzde 6.5 zamla bin 445 liradan bin 539 liraya çıktı.

EN DÜŞÜK ÇİFTÇİ EMEKLİSİNE: 88 TL



En düşük çiftçi emeklisinin aylığı yüzde 6.5 zamlanarak bin 363 liradan bin 451 liraya çıktı.

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