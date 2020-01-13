SON DAKİKA Merih Demiral’dan kötü haber!

İtalya Serie A’da Juventus ile Roma arasında oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan ve karşılaşmayı tamamlayamayan Milli futbolcu Merih Demiral, sezonu kapattı. Juventus Takımı’ndan yapılan açıklamada Merih Demiral’ın sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Merih’in menüsküsünde de yırtık oluştu. Oyuncumuzun Euro 2020’de forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Come back soon, @Merihdemiral! We will be waiting for you! — JuventusFC (@juventusfcen) January 13, 2020

75 MİLYONLUK TRANSFERİ KESMİŞTİ

Juventus’un sezon başında Sassuolo’dan 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Merih Demiral, son dönemde düzenli bir şekilde ilk 11’de oynamaya başlamıştı. Merih Demiral, bu sezon Serie A’da 5, Şampiyonlar Ligi’nde 1 ve İtalya Süper Kupası’nda 1 olmak üzere Juventus formasını bu sezon 7 kez terletmişti. Juventus’un deneyimli hocası Sarri 75 milyon Euro’ya transfer edilen Matthijs de Ligt yerine Merih’e forma vermişti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda da Çağlar Söyüncü ile iyi bir ikili oluşturan 21 yaşındaki futbolcu, Türkiye’nin en az gol yiyen takımlar arasına girmesinde önemli rol oynamıştı.

Merih Demiral, Roma ile oynanan karşılaşmanın 3. dakikasında ağları havalandırarak Juventus formasıyla ilk resmi golünü kaydetmişti. Bu golden 16 dakika sonra Roma ceza sahası içine yapılan ortaya Aleksandar Kolarov ile birlikte yükselen Merih Demiral, sol ayağının üzerine dengesiz şekilde düşünce kötü bir sakatlık yaşamıştı.

Merih Demiral kimdir? Merih Demiral kaç yaşında? Milli takımdaki performansı ile göz dolduran Merih Demiral artık takımı Juventus`ta da ilk 11`de forma şansı buluyor. 21 yaşındaki Merih Demiral sotoper mevkiinde oynuyor. Peki Merih Demiral kimdir? İlgili Haberi Oku