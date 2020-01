SON DAKİKA Merih Demiral’dan kötü haber!

İtalya Serie A’da Juventus ile Roma arasında oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan ve karşılaşmayı tamamlayamayan Milli futbolcu Merih Demiral, sezonu kapattı. Juventus Takımı’ndan yapılan açıklamada Merih Demiral’ın sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Merih’in menüsküsünde de yırtık oluştu. Oyuncumuzun Euro 2020’de forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Come back soon, @Merihdemiral! We will be waiting for you!

— JuventusFC (@juventusfcen) January 13, 2020