Son dakika… Merkel, alınacak tedbirleri açıkladı!

Merkel açıklamasında, “Yarın öğlen, Federal Finans Bakanı ve Federal Ekonomi Bakanı iş dünyasını destekleme üzere yeni tedbirleri açıklayacak” dedi.

16 eyaletin lideriyle bir araya gelen Merkel, Bakımevleri ve okulların geçici olarak kapatılmasının ele alındığını ve önlemlerin Paskalya tatilini öne çekerek gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

Vatandaşlardan sosyal temaslarından mümkün olduğunca feragat etmelerini isteyen Merkel, Corona virüsü salgını için “Bu bizim daha önce karşılaşmadığımız bir sınama” diye konuştu.

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