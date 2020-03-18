Son dakika… Merkel’den aşı açıklaması: Zaman kazanmak zorundayız

DW Türkçe’deki habere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Corona aşısı için yaptığı açıklamada, “Dünya genelinde araştırılıyor ancak henüz bir aşı ve tedavi yok… Salgının yayılmasını yavaşlatmak ve zaman kazanılmak zorunda” dedi.

Merkel, “Virologların tavsiyeleri açık. El sıkışmamalı, insanlarla en az bir buçuk metre araya mesafe koymak ve yaşlılarla görüşmemek gerek” şeklinde konuştu.

Sık sık el yıkamanın önemine de değinen Almanya Başbakanı Merkel, vatandaşlarından evde kalmalarını ve alınan önlemlere uyulmasını istedi.

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