Son dakika… Merkel’den Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmek için 1987 yılında yaptığı resmi başvuru süreci devam ederken Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün, AB’nin genişlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği’nin talepleri doğrultusunda bazı adımlar atan Türkiye’nin bitmek bilmeyen süreci devam ederken sadece birkaç yıl önce AB’ye girmek için başvurularda bulunan Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile ilgili açıklamaları Merkel bugün Berlin’de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile katıldığı basın toplantısında yaptı.

Merkel, “Mart ayında yapılacak Avrupa Konseyi’nde Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’nın AB’ye girmesi için müzakereleri başlatmak için karar almasını istiyorum” dedi. Merkel, “Bu iki ülke de çok şey başardı. Mart ayında da çok sıkı çalışarak istediğimiz ve arzuladığımız sonucu almaya çalışacağız” dedi.

2014’TEN BERİ ADAY

Arnavutluk, Avrupa Birliği’ne girmek için 28 Nisan 2009’da başvurmuş ve 2014 yılının haziran ayında da resmi aday olarak ilan edilmişti. Arnavutluk ise 2020’ye kadar 1.2 milyar dolarlık yardım alıyordu. AB’nin verdiği bu para yardımı, kuruluşun AB’ye aday ülkelere verdiği bir mekanizmasının uzantısı.

1987 yılında resmi başvuru yapan Türkiye’nin AB’ye katılım müzakereleri 3 Ekim 2005’te başlamıştı.