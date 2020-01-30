Son dakika… Merkez enflasyon tahminini açıkladı

TCMB Başkanı Murat Uysal, Ankara’da “Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı”nda açıklamalarda bulundu. Yıl sonu enflasyon tahminlerini açıklayan Uysal, 2020 beklentisinin değiştirilmeyerek yüzde 8.2 seviyesinde sabit bırakıldığını açıkladı.

2021 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 5.4 olarak korunurken orta vadede hedef yüzde 5 olarak açıklandı.

“ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN ÇOK ERKEN”

Dünyanın endişe ile izlediği corona virüs hakkında da açıklamalarda bulunan Uysal, “Etkilerini değerlendirmek için çok erken. Benzer olaylarda dünya ekonomisi nasıl etkilenmiş onu takip etmeye başladık. Ancak son gelişmenin ne yönde olacağı konusu daha belirsiz. emtia fiyatları ve sermaye akımları ile olası etkisini görebiliriz. Petrol fiyatları baskılanmaya devam ederse pozitif, sermaye akımlarında negatif etkiyle karşılaşabiliriz.” ifadelerini kullandı.