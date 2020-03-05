Son dakika: Meteoroloji uyardı çamur yağacak!

Son dakika uyarısı geldi ve Meteoroloji birçok şehre toz taşınımı uyarısında bulundu. Yağış alan şehirlerde hava kalitesi düşecek, görüş mesafesi azalacak. İşte Meteoroloji’nin uyarsı…

METEOROLOJİ’DEN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji’nin uyarısı şu şekilde; Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin güney kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren görülecek toz taşınımı hadisesinin, yarın akşama kadar Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, yarın akşam ile Cumartesi öğle saatleri arasında Güneydoğu Anadolu bölge genelinde etkili olması beklendiğinden başta yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BİRÇOK BÖLGE YAĞIŞ ALACAK

Son tahminlere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.