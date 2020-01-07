Son dakika: Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi! Kar, yağmur, fırtına… İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Antalya’nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş’ın batısında kuvvetli, Adana çevrelerinde şiddetli, Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Çanakkale’nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir’in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli’nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ’ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray) kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli’nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, Kuzey Ege’nin yağmur ve sağanak yağışlı, Kuzey Ege’nin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 7°C
Çok bulutlu
İZMİR °C, 9°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 7°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde görülecek yağışların; Antalya’nın doğu kesimleri, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batısında kuvvetli, Adana çevrelerinde yer yer şiddetli, Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.
ADANA 7°C, 10°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli batı ilçelerinde şiddetli olması bekleniyor.
ANTALYA 10°C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 0°C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
MERSİN 7°C, 10°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğu kesimlerinde doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA 1°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR 0°C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA 1°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu
SİVAS -1°C, 4°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU 0°C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
DÜZCE 2°C, 5°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
KASTAMONU -1°C, 5°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 4°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz’in yağışlı geçeceği geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
ÇORUM 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu
SAMSUN 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
TOKAT 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
TRABZON 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu; bölgenin batısı ile Erzurum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -8°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS -11°C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 1°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -7°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
GAZİANTEP 3°C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
SİİRT 3°C, 11°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinden itibaren yağmurlu
ŞANLIURFA 5°C, 12°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren yağmurlu