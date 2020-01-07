Son dakika: Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi! Kar, yağmur, fırtına… İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Antalya’nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş’ın batısında kuvvetli, Adana çevrelerinde şiddetli, Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Çanakkale’nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir’in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli’nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ’ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray) kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli’nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, Kuzey Ege’nin yağmur ve sağanak yağışlı, Kuzey Ege’nin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 7°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde görülecek yağışların; Antalya’nın doğu kesimleri, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batısında kuvvetli, Adana çevrelerinde yer yer şiddetli, Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

ADANA 7°C, 10°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli batı ilçelerinde şiddetli olması bekleniyor.

ANTALYA 10°C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 0°C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

MERSİN 7°C, 10°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğu kesimlerinde doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 0°C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 1°C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu

SİVAS -1°C, 4°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 0°C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

DÜZCE 2°C, 5°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU -1°C, 5°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz’in yağışlı geçeceği geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ÇORUM 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu

SAMSUN 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu; bölgenin batısı ile Erzurum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -8°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS -11°C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 1°C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -7°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

GAZİANTEP 3°C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SİİRT 3°C, 11°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ŞANLIURFA 5°C, 12°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren yağmurlu