Son dakika: Meteoroloji’den uyarı! Deprem bölgesi dahil hava değişiyor…

Meteoroloji’nin tahminlerine göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Balıkesir’in batı kıyıları ile Çanakkale’nin Yenice ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DEĞİŞİYOR

Deprem bölgesinde bugün yağış beklenmiyor. Bölgenin Salı günü akşam saatlerinden sonra yağışlı bir sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri de aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAFTA ORTASINDAN İTİBAREN YAĞIŞLAR ETKİLEYECEK

Hafta ortasından itibaren Türkiye’yi etkileyecek olan yağışların hafta sonuna doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.