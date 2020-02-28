Son dakika… Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: İdlib’de 1 asker şehit!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir.

* Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

* Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 Rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.

İDLİB’DE 2 AY İÇİNDE 54 ŞEHİT

İdlib’de dün rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırıda 33 asker şehit olmuş, 32 asker yaralanmıştı. 1 Ocak’tan itibaren Suriye İdlib’de şehit düşen askerlerimizin sayısı 54’e yükseldi.

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