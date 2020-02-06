Son dakika… Mitingde Netanyahu’dan Erdoğan esprisi

Yolsuzluk suçlaması ve hakkındaki iddialar sebebiyle zor günler geçiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, merkez sağda konumlanan Likud Partisi’nin mitingine katıldı.

Genel Başkanı olduğu Likud Partisi’nin İsrail’in merkezindeki Raanana’da düzenlenen mitinginde açıklamalarda bulunan Netanyahu’nun sözleri gündem oldu. Netanyahu, ticaret, rakibi Benny Gantz ve dış ilişkiler ile ilgili görüşlerini ve detayları kamuoyu ile paylaştı.

“ESKİDEN 3 SAATTE BİR HİTLER DİYORDU”

İsrail’in çok okunan gazetelerinden Jerusalem Post, Netanyahu’nun miting sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir “espri” yaptığını yazdı. Gazetenin aktardığına göre Netanyahu, “Eskiden Cumhurbaşkanı Erdoğan bana her 3 saatte bir Hitler derdi. Şimdi her 6 saatte bir bana Hitler diyor fakat Allah’a şükür İsrail ve Türkiye arasındaki ticaret arttı” dedi.

İsrail’in çok okunan gazetelerinden Maariv de Netanyahu’nun, “Sanırım ben Türkiye’ye gitmeyen tek İsrailliyim. Erdoğan’la bazı problemlerimiz oldu fakat ilişkilerimiz dramatik bir şekilde gelişti” sözlerini aktardı.