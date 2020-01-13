Son dakika… Moskova’daki yuvarlak masada flaş detay: Libya’da çözüme doğru

Libya’da yıllardır devam eden savaş, kaos ve çatışmayı sona erdirmek için inisiyatif alan Türkiye ve Rusya bugün Rusya’nın başkenti Moskova’da masaya oturdu. Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda ilginç bir detay dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla yürürlüğe giren ateşkes ikinci gününe girerken, Birleşimiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin BaşbakanI Fayez el Sarraj ile ülkenin doğusunu kontrol atlında tutan General Halife Hafter’in bugün Moskova’da bir araya geleceği açıklandı. Bu görüşmeden önce ise Türk ve Rus heyetleri bir yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın yer aldığı Türk heyeti Rus mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Reuters haber ajansının servis ettiği görüşmenin fotoğraflarında bir detay dikkat çekti…

Türk heyetinin ve Rus heyetinin önünde İngilizce olarak “Türkiye” ve “Rusya” ifadesinin yer aldığı plaka yerleştiren yetkililer iki ülkenin heyetlerinin arasına ise Libya yazan bir plaka yerleştirdi. Görüşmenin ilerleyen sürecinde Libya’da ayrılan Hafter ve Sarraj taraflarını “Libya” çatısı altında birleştirmeyi hedefleyen Türkiye ve Rusya’nın çabaları için 5 sandalye boş bırakıldı. Libya heyetinin oturacağı bölümde su, tercüme kulaklığı ve kağıt-kalem gibi detaylar hazır bulunduruldu.

Detaylar geliyor…