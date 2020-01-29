Son dakika: Motorine ÖTV zammı! Fiyat pompaya yansıyacak…

Resmi Gazete’de bu sabah yayınlanan ‘Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar’a göre motorinin litresinden alınacak ÖTV tutarı 11 kuruş artırıldı.
Düzenlemeden önce motorinin litresinden 1,7945 TL vergi alınırken söz konusu vergi 11 kuruş artırılarak 1,9059’a yükseltildi.
Eşel mobil sistemden sonra yaşanan ÖTV artışları pompaya yansıtılmıştı. Söz konusu ÖTV zammının da pompaya yansıması bekleniyor.
Bugün itibariyle İstanbul’da motorinin litresi 6.27 TL, Ankara’da 6.32 TL, İzmir’de ise 6.33 TL’den satılıyor.