Son dakika… MSB: 1 asker şehit 9 yaralı

Suriye’nin İdlib kentinde süren Bahar Kalkanı Harekatı’ndan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “1 şehidimiz olduğunu öğrendik” dedi. Milli Savunma Bakanlığı da rejimin saldırısında 1 askerin şehit olduğunu ve 9 askerin yaralandığını açıkladı. Açıklamada 82 rejim hedefinin ateş altına alındığı ve hedeflerin vurulmaya devam edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, TBMM’deki kapalı İdlib oturumunun ardından yaptığı açıklamada “1 şehidimiz olduğunu öğrendik” dedi.

“299 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

Milli Savunma Bakanlığı’dan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

* Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

* Bölgede 82 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir.

* Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

* Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.

Bölgedeki 12 gözlem noktasından rejim saldırılarını izleyen Türk ordusuna yönelik geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ve 34 askerin şehit olduğu saldırı sonrasında Türkiye, rejim güçlerini hedef alan Bahar Kalkanı Harekâtı’nı başlatmıştı.