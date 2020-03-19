Son dakika… MSB açıkladı: İdlib’de 2 askerimiz şehit, 1 yaralı

MSB’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmış ve misliyle karşılık verilmiştir.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

MSB, İdlib’de Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir ve Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş’ın şehit olduğunu duyurdu.

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Akar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

* Silah arkadaşlarımız, 19 Mart 2020 tarihinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde radikal gruplar tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olmuştur.

* Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı dilerim.

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