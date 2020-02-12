HaberlerGündem Son dakika… MSB duyurdu: İdlib’de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi Yazan: Alaturka Online - 12 Şubat 2020 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Son dakika… MSB duyurdu: İdlib’de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi – Güncel haberlersearch-icon-whitesocial-facebooksocial-twitteraplusaminusenvelopeprintermoresocial-facebooksocial-twittersocial-whatsappmore DAHA FAZLA Milli Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, “İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir” denildi. AYRINTILAR GELİYOR