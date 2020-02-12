Son dakika… MSB duyurdu: İdlib’de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

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Alaturka Online
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Son dakika… MSB duyurdu: İdlib’de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi – Güncel haberlersearch-icon-whitesocial-facebooksocial-twitteraplusaminusenvelopeprintermoresocial-facebooksocial-twittersocial-whatsappmore

Milli Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, “İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir” denildi.

Son dakika… MSB duyurdu: İdlib’de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

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