Son dakika… MSB: İdlib’de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

MSB tarafından yapılan açıklamada “İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir” denildi.

NE OLMUŞTU?

Kremlin’den Türkiye’nin kısa süre içinde 13 şehit verdiği İdlib ile ilgili kritik bir açıklama gelmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitriy Peskov, İdlib’deki durumun endişe verici olduğunu belirterek, Moskova yönetiminin Suriye konusundaki Rusya-Türkiye anlaşmasının uygulanması gerektiğine inandığını ifade etmişti.

Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada da aralık ayından bu yana yaklaşık 700 bin Suriyelinin, Rus destekli hükümet güçleri operasyonları nedeniyle yerinden olduğu belirtilmişti. Açıklamada Suriyelilerin Türkiye sınırına ilerlediği kaydedilmişti. Ankara’daki Türk ve Rus heyeti arasındaki görüşmede de Türkiye’nin Rusya’yı uyardığı ifade edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise İdlib’de yeni adımlar atacaklarını duyurmuştu. Erdoğan, “Rejimi ciddi manada orada özellikle de İdlib’de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edeceğiz” diye konuşmuştu.

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