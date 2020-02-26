Son dakika… Muğla’da korkutan deprem

AFAD’tan yapılan açıklamada saat 21:27’de meydana gelen depremin derinliğinin 6.19 km olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz açıklarındaki depremin büyüklüğünü 3,3 olarak açıklarken, derinliğinin ise 14 kilometre olduğunu belirtti.

Depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



KANDİLLİ SON DEPREMLER



AFAD SON DEPREMLER