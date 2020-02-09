SON DAKİKA | Mustafa Cengiz’den Ali Koç’a çok sert sözler! ‘Her gün TV’lere çıkıp ağlıyorsunuz’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından stat çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un önceki günlerde yaptığı açıklamalara cevap veren Cengiz, ”Bazı başkanlar, televizyona çıkmayı çok seviyor. Neredeyse haber bültenlerini de sunacaklar. Dikkat edin elinizden mesleğinizi almasınlar” ifadelerini kullandı. İşte Mustafa Cengiz’in açıklamaları:

‘FUTBOLU NEFRET HALİNE GETİRMEYELİM’

“Ben genelde maç sonunda beyanat vermiyorum. Rakibe saygı, oynanan futbola saygı açısından pek konuşmuyorum. Olaylar öyle bir hale geldi ki bu konuşmayı yapmak zorunda kaldım. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Kasımpaşa… Bizim kardeşimiz, dayımız, eniştemiz… Sadece renkler bizi ayırt ediyor, biz düşman değiliz. Tüm söylemlerimizde, toplumun deşarjı olması gereken futbolu nefret haline getirmeyelim.”

‘HAKEMLER MELEK Mİ OLDU?’

“O başkan gülüyormuş…. Dilerim ki Galatasaray rekabetinden başka bir şey onu ağlatmasın. Hem gülüyorsunuz, hem de her gün TV’lere çıkıp ağlıyorsun. 17 kulüp adına, sadece 8 kulübün imzaladığı bir bildiri yayınlandı. Bunu imzalayan başrollerden birinin hakemlerden şikayet etmesini anlamıyorum. Hakemler de insandır, hata yapabilir derken, hakemler melek mi oldu?”

‘LEHİMİZE DE HAKEM HATASI İSTEMİYORUZ’

“Ben Kadıköy’e kazanmaya gidiyorum, dostça, eşit, adil… Bizim lehimize de hakem hatası istemiyoruz, bizim karakterimizde bu var. Samimi söylüyorum. Biz orada yenebiliriz, 6-0 yenildik, onu da TV programı yaptılar. Orada Beşiktaş şampiyon olmuş, olabilir.”

‘GALATASARAY BU MÜCADELENİN MERKEZİNDEDİR’

“Kayyum talebi var. Kayyum’a neden gidersiniz? Mali ve idari açıdan iflas edince Kayyum istersiniz. Ben ilk defa bir kulüpten seçime gitmek için Kayyum atanmasını talebini görüyorum. Buna çok üzülüyorum. Bu talep G.Saray’ı sadece kaosa götürür. Bundan utanıyorum. Son düdük çalınmadan mücadele bitmez, Galatasaray bu mücadelenin merkezindedir. Hak edenin kazanmasını diliyorum, hak edenin Galatasaray olmasını diliyorum.”

‘DİKKAT EDİN MESLEĞİNİZİ ALMASINLAR’

“Ben her yerde TV programına çıkmaya hazırım. Bazı başkanlar, televizyona çıkmayı çok seviyor. Neredeyse haber bültenlerini de sunacaklar. Dikkat edin elinizden mesleğinizi almasınlar.”