Son dakika… Nargile kafelere saldırdılar: Çok sayıda ölü var! Aralarında Türklerin de olduğu söyleniyor

Ülkeyi dehşete düşüren saldırılar, yerel saatle 22.00 sıralarında Frankfurt’un 25 kilometre doğusundaki Hanau kasabasında gerçekleşti.

Saldırganlar Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Hanau kasabasındaki “Midnight” adlı bir nargile kafeyi taradı ve burada üç kişiyi öldürdü.

Ardından koyu renkli bir otomobille Arena Bar & Cafe adlı başka bir mekâna giden zanlılar, burada da beş kişiyi vurarak öldürüp olay yerinden kaçtı.

Görgü tanıkları nargile kafe müşterileri arasında Türkçe konuşanların da bulunduğunu söylüyor. Alman medyası saldırganların aynı evde ölü bulunduğunu yazdı. Saldırının neden gerçekleştirildiği ise henüz tespit edilebilmiş değil.

Olay yerinden bildiren Bild muhabiri, Hanau sokaklarının hayalet şehri andırdığını ifade etti. Sokakların bomboş olduğunu anlatan Bild muhabiri, olay mahallinin projektörlerle aydınlatıldığını, güvenlik güçlerinin etrafı güvenlik çemberine aldığını bildirdi.

FLAŞ İDDİA: MEKANLAR TÜRKLERE AİT

Kırım Haber Ajansı Genel Müdürü Ahmet Özay, Almanya’yı sarsan saldırıyla ilgili şu bilgileri verdi:

* Eşine az rastlanır bir vahşilikle önce nargile bara iki kişi gidiyor ve üç kişiyi burada öldürüyor. Daha sonra bir spor bara orada da beş kişiyi öldürüyorlar.

* Burada basılan mekanlar Türklere ait. Nargile kafe Konyalı bir vatandaşımıza ait. Ölen sekiz kişiden beşinin Türk kökenli olduğu belirtiliyor.

* Büyük bir ihtimalle kafe sahipleriyle bir husumet olduğu söyleniyor. Nargile kafe sahibinin oğlunun doğum gününe katılmak için mekandan ayrıldığı ve bu şekilde saldırıdan kurtulduğu bildiriliyor.

Saldırganların kullandığı otomobil bubi tuzaklarına karşı güvenlik güçleri tarafından dikkatle aranırken, aracın içinde mühimmat, şarjörler ve bir silah kılıfı bulundu. Bild’in soruşturmayı yürüten ekipten aldığı ilk bilgilere göre; saldırganlardan birinin av ruhsatı var ve muhtemelen Alman…

Almanya’da şok etkisi yaratan bu olay, başkent Berlin’de “Güldür Güldür Şov” temsilinin yapıldığı Tempodrom konser salonu yakınlarında bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan dört gün sonra yaşandı.