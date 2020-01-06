Son dakika… NATO’dan İran’a nükleer anlaşma yanıtı!

Yazan:
Alaturka Online
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İran’ın nükleer gücünü sınırlayan anlaşmadan çekilmesine bir tepki de NATO’dan geldi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İran’ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından kameraların karşısına geçti.

Basın açıklamasında bulunan Stoltenberg, İran’ın bölgedeki tansiyonu yükseltecek hareketlerden kaçınması gerektiğini vurguladı. NATO’nun İran’ın nükleer bir güç olmaması konusunda anlaştığını belirten Stoltenberg, İran’a tansiyonu düşürme tavsiyesinde bulundu.

Stoltenberg ayrıca, NATO’nun Irak’taki eğitim misyonunu askıya aldığını bölgede durum elverişli olduğu zaman yeniden başlayacağını söyledi.

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