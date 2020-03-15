Son dakika… Netanyahu’nun yolsuzluk davasına corona ertelemesi

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgını 5 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açarken, uluslararası zirvelerden spor etkinliklerine, dini ritüellerden mahkemelere kadar birçok alanı da etkiledi.

Dünyanın dört bir yanından iptal ve erteleme haberleri gelirken, bu duruma muhtemelen en az üzülen isim İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu oldu. Hakkında yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatılan Netanyahu, hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyordu.

17 Mart’ta görülmesi beklenen davanın ilk duruşması corona virüsünden payını alırken, erteleme kararı bugün ajanslara son dakika gelişmesi olarak düştü. Reuters’ın haberine göre Netanyahu’nun davası 24 Mayıs’a ertelendi.

13 YILA KADAR HAPİS YATABİLİR

70 yaşındaki Netanyahu’nun, 2007-2016 yılları arasında varlıklı iş adamlarından hediye adı altında 264 bin dolar değerinde puro, şampanya ve mücevher aldığı iddia ediliyor.

İsrail Başbakanı, suçları kesinleşirse yolsuzluktan 10 yıl, görevi kötüye kullanmadan ise 3 yıl hapis cezası alabilir.

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