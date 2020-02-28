Son dakika… Nijerya’da ilk corona vakası! Dikkat çeken İstanbul detayı

Corona virüsü dünya çapında kriz yaratmaya devam ediyor. Onlarca ülkeye yayılan hastalık son olarak Nijerya’da ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı, 24 Şubat’ta Lagos’a gelen bir İtalyan vatandaşında corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

UÇAKTA BELİRTİ GÖSTERMEDİ

Reuters’ın haberine göre konuyla ilgili bilgi veren bakanlık yetkilisi Akin Abayomi, erkek hastanın THY uçağıyla İstanbul aktarmalı olarak Milano’dan geldiğini duyurdu. Uçaktan indiğinde herhangi bir belirti göstermeyen hastanın, 27 Şubat’ta Yaba bölgesinde karantinaya alındığı öğrenildi.

DURUMU STABİL

Nijerya’da çalışan hastanın durumunun stabil olduğunu vurgulayan Abayomi, ülkeye giriş yaptığından bu yana iletişim kurduğu kişilere ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

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