Son dakika… Nissan’ın CEO’su Ghosn’un kaçırılmasıyla ilgili 2 kişi serbest bırakıldı!

Japonya’da ev hapsinde tutulan Nisssan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un Lübnan’a kaçışıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından 2 yer hizmetleri çalışanı F.K. ve İ.M.H. serbest bırakılırken, diğer 5 kişi tutuklanmak üzere sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

CARLOS GHOSN NASIL KAÇTI?

Eski Nissan Motor Co. ve Renault’un CEO’su Carlos Ghosn yargılandığı ve evinde gözetim altında tutulduğu Japonya’dan kaçarak vatandaşı olduğu Lübnan’a gitmişti.

Brezilyalı iş insanı Ghosn’un özel jetle kaçırılırken İstanbul’un da “güzergâh” olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Tüm dünyanın dikkat kesildiği olayla ilgili süreç şöyle gelişti:

* Otomobil dünyasının en önemli isimlerinden Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığının yönetim kurulu başkanı ve CEO’su Carlos Ghosn, geçen yıl kasım ayında Tokyo savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

* Carlos Ghosn’un aldığı maaşı milyonlarca dolar daha düşük beyan edip vergi yasasını ihlal ettiği, yani Japonya’dan vergi kaçırdığı tespit edildi.

* Bir süre cezaevinde kalan Carlos Ghosn, 13.8 milyon dolarlık kefaletle Japonya’nın başkenti Tokyo’da ev hapsine alındı.

* Japon istihbaratının gözetimi altında nisan ayında çıkacağı mahkemenin gününü bekleyen Carlos Ghosn’a avukatları “Tutuklanacaksın” deyince harekete geçildi.

* 13.8 milyon dolarlık kefaletini yakan Ghosn için kaçış planı hazırlandı.

* 28 Aralık cumartesi günü bir grup, Ghosn’un evine “parti için gelen müzisyen” kimliğiyle girdi.

* Evinde bir parti düzenliyormuş gibi davranan Ghosn saatler sonra müzisyenlerle birlikte “kontrbas taşıma çantasının” içinde evden çıkmayı başardı.

* Ghosn, aynı günün gecesi 506 kilometre uzaklıkta bulunan Osaka kentine götürüldü.

* 29 Aralık sabahı saat 11:10’da Ghosn, Osaka’dan bindiği özel bir jetle İstanbul’a getirildi.

* Aynı gün İstanbul’da Atatürk Havalimanı’na inen Carlos Ghosn birkaç saat sonra ise aynı jetle ya da başka bir jetle Lübnan’ın başkenti Beyrut’a uçtu.

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