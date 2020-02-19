Son dakika… O toplantıda konuşulanlar basına sızdı… Erdoğan sert tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat’ta ilki yapılan, partili milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmeye dün parti genel merkezindeki kahvaltılı toplantıyla devam etti. Erdoğan başkanlığında üç saat süren toplantıda, milletvekilleri illerindeki sorunları ve teşkilatlardan gelen talepleri iletti.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın edindiği bilgiye göre toplantıda şikayet konularından birisi, kamuda işe yerleştirmelerde uzayan “güvenlik soruşturmaları” oldu.

Bazı milletvekilleri başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere güvenlik soruşturmalarının dört-beş ayı geçtiğini, birçok kişinin ikinci derece veya daha uzak akrabalarının sicili nedeniyle güvenlik soruşturmasını geçemediğini, bu durumun işe alımlarda bir çok partilinin elenmesine yol açtığından şikayet ettiler.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, güvenlik soruşturmalarından vazgeçmelerinin söz konusu olamayacağını belirterek, “Mağduriyet olmamalı ama devletin güvenliği söz konusu, o yüzden araştırmamız lazım. Güvenlik soruşturması uzuyorsa, bir şey olabilir. Örnekleri getirin baktıralım” karşılığını verdi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Toplantıda gündeme gelen konulardan biri de kadına İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” oldu.

Bazı milletvekilleri son yıllarda evlilik yaşının yükseldiğini, bu durumun doğum oranının düşmesine neden olduğu, nüfusun yaşlandığını belirterek özellikle üniversite öğrencilerine evliliği teşvik edici düzenleme yapılması önerisinde bulundu.

Bunun üzerine Erdoğan, bu konuların eski TBMM başkanlarından oluşan Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında da gündeme geldiğine dikkat çekti.

Bu çerçevede, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili eleştiriler bulunduğunu anımsatan Erdoğan, “İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden gözden geçirmemiz gerek. Onunla ilgili bir çalışma yaptırıyoruz” bilgisini paylaştı.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ

Toplantıda, yeni partilere geçişler ve AKP’ye yönelik yapılan “kuruluş ilkelerinden koptu” eleştirileri de gündeme geldi.

Seçim bölgelerinden, geçmişte parti kuruluşunda yer alan isimlerin partiden kopmalarının nedenleri konusunda sorular yöneltildiğini belirten bazı milletvekilleri, bu eleştirilere cevap vermekte zorlandıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu eleştirilere “Niye cevap veremiyorsunuz, bu konuda pasif davranıyorsunuz. Biz partimizin kuruluşunda hangi noktadaysak aynı noktadayız. Bunu beğenmeyenler çekti gitti zaten, herkes yolunu çekti” diye tepki gösterdiği öğrenildi.